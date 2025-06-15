Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, nisan ayında yaşanan don afeti sonrası zor durumda kalan Mihalıççıklı kiraz üreticilerine can suyu olmak için sıvı gübre desteği sağladı.

Nisan ayında Mihalıççık ilçesinde meydana gelen ani don olayları, kiraz üreticilerine büyük zarar verdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin bu zorlu sürecinde yanında olmak ve tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla sıvı gübre desteği sağladı.

Toplam 2 bin 260 dekar kiraz arazisi desteklendi

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen destek programı, Mihalıççık Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirildi. 4 ile 50 dekar arasında kiraz arazisine sahip, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi bulunan üreticilerden başvurular alındı. 133 başvuru arasından şartları sağlayan 112 üretici destek almaya hak kazandı. Bu destekle toplam 2 bin 260 dekar kiraz arazisi desteklenmiş oldu.

"Ayşe Ünlüce’ye yürekten teşekkür ediyoruz"

Mihalıççık Belediyesi önünde gerçekleştirilen teslim törenine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, meclis üyeleri, bürokratlar ve üreticiler katıldı. Törende konuşan kiraz üreticisi Şirin Yücel, "Don zararı sonrası çok zor günler geçiriyoruz. Bu destek bize adeta can suyu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce’ye yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

"Başkanımız Ayşe Ünlüce her zaman çiftçimizin yanında"

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ise üretimin ve üreticinin her şartta desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce, sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman çiftçimizin yanında. Bu duyarlılığı için kendisine ve emek veren tüm büyükşehir personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gübre desteği ile üreticimize nefes aldırmak istedik"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal da yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimize nasıl destek olabiliriz diye sürekli çalışıyoruz. Bu gübre desteği ile üreticimize nefes aldırmak, toprağa ve emeğe sahip çıkmak istedik. Hayırlı, bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" dedi. Konuşmaların ardından sıvı gübreler üreticilere teslim edildi. Destek programı, bölge çiftçisi için moral ve motivasyon kaynağı olurken, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından da önemli bir adım olarak değerlendirildi.