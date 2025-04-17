Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Çevre Mühendisleri Odası iş birliğiyle, Çevre Mühendislerine çevre bilincini artırmak ve atıksu yönetiminde profesyonelliği sağlamak amacıyla eğitim verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in "Planlı, Kurallı, Kimlikli Kent" vizyonu doğrultusunda denizlerin ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı ve Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Hakkı Dikmen’in sunum gerçekleştirdiği çevre mühendislerine yönelik "Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi Teknik Rapor Eğitimi" verildi. Eğitimde Çevre Mühendislerinin teknik bilgi düzeyini artırarak sahadaki uygulamalarda daha etkin ve bilinçli hareket etmeleri amaçlandı.

Detaylı sunumlar yapıldı

Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, atıksuların kanalizasyon şebekesine deşarjı sürecinde izlenecek teknik yollar detaylarıyla ele alındı. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat belgesi başvuru süreçlerinde dikkat edilmesi gereken adımlar, saha denetimlerinin nasıl yapılacağı ve uygunsuzlukların tespitinde izlenecek prosedürler katılımcılara aktarıldı.

Teknik rapor süreci ve hesaplamalar anlatıldı

Bir kuruma Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi düzenlenebilmesi için teknik raporun nasıl hazırlanması gerektiği, ölçüm ve değerlendirme kriterlerinin neye dayanarak yapılacağı gibi konularda da detaylı sunumlar yapıldı. Katılımcılara, arıtma tesislerine zarar verebilecek uygunsuz deşarjların önlenmesi, numune alma teknikleri ve deşarj limitlerinin uygunluğunun sağlanması gibi önemli teknik başlıklarda bilgi verildi. Ayrıca, Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılan sunumlarda teknik raporların hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken kriterler, mevzuata uygun hesaplama yöntemleri ve örnek uygulamalar anlatıldı.