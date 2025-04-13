Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, İl genelinde yeni içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına devam ediyor.

ESKİ Ekipleri, 2024 yılında altyapı çalışmalarında her türlü iklim ve arazi şartlarına rağmen 20 ilçe ve mahallelerinde 397 kilometre içme suyu ve 106 kilometre hattı ile şehrin altyapısını güçlendirdi. Ayrıca üstyapı çalışmaları kapsamında 13 adet fosseptik, 21 adet su deposu inşa edildi. 76 adet depo onarımı, 47 adet kaptaj, 5 adet ENH hattı, 6 adet terfi merkezi çalışmaları tamamlandı. ALO 185 çağrı hattına gelen talepler anında ilgili birimlere aktarılarak 21.618 su arızası,23.550 kanal arızasına müdahale etti. ESKİ yetkilileri; "Yatırım programında yer alan ilçe ve mahallerimizde içme suyu ve kanalizasyon hatları, depo, fosseptik çalışmalarımızı tüm hızla sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in talimatlarıyla, vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Özellikle ilçelerimize bağlı mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecekleri altyapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Bunların yanında ucuz ve kaliteli içme suyu politikamıza devam ediyoruz. Erzurum, 2025 Nisan ayı itibariyle 30 büyükşehir belediyesi arasında suyu en ucuz kullanan 7. şehir konumundadır’’ dedi.