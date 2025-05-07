Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilçe belediyelerin katılımıyla Dilencilikle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Şehir genelinde dilencilikle mücadelede ortak hareket etme kararı alınan toplantıda yaz ayları öncesi denetimlerin 7/24 esasına göre arttırılması kararlaştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde dilencilikle mücadelede kararlılık sürüyor. Zabıta ekipleri, ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde 7/24 esasına göre çalışmalarına hız verdi.

Dilencilikle Mücadele Koordinasyon Toplantısı

Büyükşehir Belediyesi, toplum düzenini bozan ve vatandaşların huzurunu tehdit eden dilencilik faaliyetlerine karşı kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçe belediyelerinin katılımıyla kapsamlı bir Dilencilikle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, şehrin ana arterleri, kavşakları ve meydanlarında, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla artış göstermesi beklenen dilencilik faaliyetlerine karşı ortak hareket etme kararı alındı. Ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağı ve bu noktada denetimlerin sıklaştırılacağı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güvenliği için dilenciliğin organize ve sistematik yapılarla nasıl bir tehdit oluşturduğunun bilincinde hareket ederek, ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Toplantıda ayrıca, sahada görev yapan zabıta ekiplerinin daha etkin ve hızlı müdahale edebilmesi için kurumlar arası iletişimin arttırılması gerektiği vurgulandı.