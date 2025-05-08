Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel 19 Mayıs Gece Koşusu düzenliyor. 17 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenecek etkinlik 16 yaş ve üzeri katılımcılara bambaşka bir heyecan yaşatacak.

Altın Bayrak Ödüllü, 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de sporun çeşitli branşlarında dev organizasyonlara imza atan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gün ve haftalar dolayısıyla özel etkinliklerini de Kayserili sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın Kayseri’de büyük bir coşkuyla kutlanmasına yönelik hazırlıklarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sporda öncü kuruluşu Spor A.Ş., 19 Mayıs Gece Koşusu düzenliyor.

17 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek etkinliğe 16 yaş ve üzeri tüm sporseverler katılabilecek. 5K parkurda koşacak katılımcılar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı heyecanını bambaşka bir şekilde yaşayacak.

Koşu için sporaskayseri.com.tr web sitesi üzerinden kayıt yapılması gerekirken katılımcılara numara dağıtımı etkinlik öncesinde yapılacak. Spor ayakkabı ve uygun kıyafetle katılım yapılması gereken etkinlik, sporseverleri enerji dolu bir gecede bir araya getirecek.