Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kuzey sahillerini yeniden mavi bayrakla buluşturmak için harekete geçti. Kuzey sahillerinin su kalitesi, cankurtaran, plaj kullanım ihtiyaçları gibi 33 kriterin eksiksiz olarak sağlanması adına 28 Nisan’da ihaleye çıkılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaz sezonu öncesi kuzey sahillerinde çalışmalarını hızlandırdı. Karasu ve Kocaali sahillerinde temiz, güvenli, donanımlı ve çevreci plajların simgesi olan Mavi Bayrak Ödülü’nü yeniden kazanmak amacıyla kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, sahillerin daha hazırlıklı sezona kapılarını açması için çalışma yapacak. Başkan Yusuf Alemdar’ın bir süre önce talimatını verdiği çalışma çerçevesinde Karasu ve Kocaali ilçelerinde Mavi Bayrak standartlarına uygun altyapı hummalı bir çalışmayla oluşturulacak. "Mavi Bayrak Ödüllü Plajların" hazırlanması için Büyükşehir Belediyesi 28 Nisan Pazartesi günü ihaleye çıkacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Kocaali Merkez, Karasu Sahil Park ve Karasu Küçükboğaz plajları 2025 yaz sezonuna Mavi Bayraklı olarak hazır hale getirilecek. Uluslararası alanda çevreye duyarlılığın ve kaliteli hizmetin sembolü olan Mavi Bayrak için yüzme suyunun kalitesi, cankurtaran hizmetleri, engelli erişilebilirlik imkanları, çevre yönetimine verilen önem ve bilinçlendirme faaliyetleri ile plajı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek sıhhi imanları ve donanımların sağlanması konularında 33 zorunlu kriter eksiksiz olarak yerine getirilecek.