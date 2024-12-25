Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da rezerv alanlarda kalan iş yerleri için geçici çarşılar oluşturuyor. 155 esnafa ev sahipliği yapacak Güneşli ve Kocasinan Esnaf Çarşıları’nın kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş’ın yeniden imarı ve inşası için var gücüyle çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen esnafın yaralarını sarmak için önemli projelere imza atmaya devam ediyor. 6 Şubat’ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan’da, rezerv alanlarda kalan esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesi adına geçici çarşıların yapımı büyük bir hızla sürdürülüyor. Elbistan ilçe merkezinde oluşturulan ve toplam 155 konteyner iş yerinde de alt ve üstyapı imalatları büyük bir hızla gerçekleştiriliyor. Geçici çarşıların kurulumunda KASKİ Genel Müdürlüğü ve Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordineli bir şekilde çalışıyor.

Geçici çarşılarda yürütülen çalışmalarda öncelikli olarak zemin düzenlemeleri gerçekleştirildi. KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bölgedeki altyapı hatlarının imalatı gerçekleştirilirken, Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise zeminin düzenlenmesi ve kilit parke imalatlarına devam ediyor. Ayrıca konteyner iş yerlerinin çatı ve sundurma imalatları da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

Hedef: Kısa Sürede Tamamlayarak Hizmete Sunmak

Geçici çarşıların inşasında hız ve kaliteye büyük önem veriliyor. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasıyla esnafın geçici iş yerlerinde faaliyetlerine başlaması hedefleniyor. Bu sayede, deprem sonrası ekonomik toparlanma sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor. Yeni Kahramanmaraş’ın inşasında önemli bir rol üstlenen Büyükşehir Belediyesinin bu çabaları, esnaf ve vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.