Alanya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda kar küreme çalışması yapıyor. Gödüre Yaylası’nda evlerinin önü kardan kapanan bir aile de Büyükşehir ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Alanya Kaplanhanı Söğüt Yaylası grup yolunda heyelan nedeniyle çöken yolda bakım onarım ve dolgu çalışması yaptı. Ekipler ayrıca bölgede devam eden kar yağışı nedeniyle yollarda kar kürüme çalışması gerçekleştirdi. Alanya Gödüre Yaylası Özvadi Mahallesi’nde de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan aile, büyükşehir ekipleri tarafından yolun açılmasıyla kurtarıldı.