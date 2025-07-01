Antalya Büyükşehir Belediyesi; birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel simgelerinden biri olan Muharrem ayı boyunca 19 ilçede aşure ikramında bulunacak.

Muharrem ayı boyunca, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı aşevlerinde özenle hazırlanan aşureler Antalya’nın dört bir yanında vatandaşa ikram edilecek.

Aşure geleneği sürecek

Bu yıl gerçekleşecek aşure ikramına ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl da aşure geleneğimizi sürdüreceğiz. Merkez aşevimiz, Manavgat ve Alanya aşevlerimizde özenle hazırlanan aşurelerimizi 19 ilçemizde Antalya halkıyla buluşturacağız. Bu önemli geleneği sürdürürken, Antalyalı hemşehrilerimizi de ikramlarımızı kabul ederek, paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.