Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri Mahallesi’nde düzenlenen Tasarımcı Kadınlar Etkinliği’nde girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Kadim kent Kayseri’de çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlenmesine önem veren ve kültür sanat organizasyonlarına da daima destek olan Başkan Büyükkılıç, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikleri de yakından takip ediyor.

Bu kapsamda Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri Mahallesi’nde düzenlenen Tasarımcı Kadınlar Etkinliği’ne katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmaları ile adeta yeniden hayat bularak Kayserililerin keyif mekanlarından biri olan Kayseri Mahallesi’ndeki bir otelin ev sahipliğinde düzenlenen renkli etkinlikte Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, girişimci kadınlar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı.

Etkinlikle 35 kadın girişimci stant açarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, stantları ilgiyle gezerek el emeği, göz nuru ürünleri inceledi. Başkan Büyükkılıç, girişimci kadınlar ve etkinlik alanını ziyaret eden vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etti.

Etkinliğe dair değerlendirmeler bulunan Büyükkılıç, "Yaptığımız restorasyon çalışmaları ile Kayseri Mahallesi, adeta yeniden hayat bularak Kayserili hemşehrilerimizin keyif mekanlarından biri oldu. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri Mahallesi’nde düzenlenen Tasarımcı Kadınlar Etkinliği’nde kıymetli eşim Necmiye Hanımefendi ile birlikte girişimci kadınlarla bir araya geldik. Maşallah kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşiyor, bereketleniyor. Biz de bu keyifli etkinlikte kıymetli eşim ile birlikte birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı stantları tek tek ziyaret ettik" diye konuştu.

Girişimci kadınlar ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederken, Büyükkılıç da girişimci kadınlara başarılar diledi.