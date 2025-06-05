Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) bayramlaşma geleneği Kurban Bayramı öncesinde de devam etti.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’ndeki sergi alanında düzenlenen bayramlaşma töreninde Rektör Prof.Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftci, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Genel Sekreter Mehmet Aydemir ve Genel Sekreter Yardımcıları Necip Al ile Tarık Kelleci hazır bulundu.

Tören öncesinde kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Rektör Yılmaz, İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, birlik ve beraberlik içerisinde nice mutlu bayramlar temennisinde bulundu.

"Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Bahar dönemi yoğun bir süreçten geçtik. En son geçen hafta YÖKAK akreditasyon ziyareti yapıldı. Orada hem idari hem de akademik personelimizin çok içten ve azimli gayretlerini gördük. Güzel bir sonuç alacağımızı ümit ediyoruz. Bayramlar dargınların barıştığı, sevinç ve mutluluk günleridir. Böylesi günlerde yitirdiklerimizi ve ayrı kaldıklarımızı da hatırlıyoruz. Gidebiliyorsak memleketlerimizi ziyaret ediyoruz. Kurban Bayramı hepimiz için ayrı bir öneme sahip. Yardımlaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerinden birisidir. Bir yandan da dünyada açlıkla mücadele eden, savaşta olan milletlerin olduğunu hatırlamamız gerekiyor. İnşallah yakın zamanda hepsi özgürlüklerine ve ekonomik bağımsızlıklarına kavuşurlar. Bayramın hepimize neşe, sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üniversite yöneticileri törene katılan tüm personelle tek tek bayramlaştı.