Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Elektrikli Taşıtlar için Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu (BATEG) Laboratuvarı bünyesinde, OYAK HORSE işbirliği ile kurulan Hibrid Araç Teknolojileri Alanı’nın resmi açılışı gerçekleştirildi.

Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları Binası’nda gerçekleştirilen açılışa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Sevilgen, OYAK HORSE Genel Müdürü Gökhan Deniz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa ve Türkiye sanayisine güçlü bir şekilde hizmet etme hedefinde olduklarını açıkladı. Üniversite bünyesindeki laboratuvarların, sadece beşeri sermaye katkısı sağlamakla kalmayıp bilgi birikimi ve araştırma kapasitesiyle sanayiye de destek verdiğini söyleyen Rektör Yılmaz, "Önümüzdeki 3 yıl içerisinde, devletten gelen kaynakları da buraya kanalize ederek sanayiden destek almaya devam edeceğiz. Merkezimizi, merhum Ağaoğlu ve ailesinin hayal ettiği gibi dinamik bir biçimde araştırma ekosistemi haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

OYAK HORSE Genel Müdürü Gökhan Deniz ise yaptığı konuşmada işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Deniz, "OYAK HORSE olarak, Türkiye’de binek araçlar için motor ve vites kutusu üreten tek şirket olmanın sorumluluğu ve gururuyla ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyoruz. BUÜ ile özellikle Ar-Ge departmanımız aracılığıyla güçlü bir işbirliği içindeyiz. Üniversitenin çok sayıda mezunu bugün şirketimizde görev alıyor. Bu işbirliğini son derece önemsiyoruz ve önümüzdeki dönemde yeni ortak projelerle bu bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış, kurdela kesimi ve Hibrid Araç Teknolojileri Alanının tanıtımıyla sona erdi.