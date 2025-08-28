Burulaş, eski nesil kartların yükleme ve dolum süresini 1 Ekim 2025’e kadar uzattığını duyurdu. Eski kartlar, sadece kiosk cihazları üzerinden dolum yapılabilecek ve 31 Kasım 2025’te tamamen kullanıma kapatılacak.BURSA (İGFA) - Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği (Burulaş), eski nesil kartlarla ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Açıklamaya göre, daha önce 1 Eylül 2025 tarihi olarak duyurulan eski nesil kartların yükleme ve dolum işlemleri için süre 1 Ekim 2025’e kadar uzatıldı.

Burulaş, 1 Ekim 2025’ten sonra eski nesil kartların dolum ve yüklemeye kapatılacağını, 31 Kasım 2025 itibarıyla ise tamamen kullanıma kapatılacağını bildirdi.

Vatandaşların, işlemlerini tamamlamak için kiosk cihazlarına başvurması gerektiği vurgulanırken, Burulaş, toplu taşımada sorunsuz bir geçiş süreci için kullanıcıları yeni nesil kartlara geçmeye çağırdı.