Bursa’da toplu ulaşım hizmetini yürüten BURULAŞ’ta, Demiryol-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından grev kararı alındı. Sendika, 20 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla tren ve otobüs seferlerinin durdurulacağını açıkladı.

Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman, görüşmelerin 21 Aralık 2024’te başladığını hatırlatarak, 6356 sayılı yasa çerçevesinde tüm yasal süreçlerin işletildiğini ve uzlaşma sağlanamaması nedeniyle grev sürecine girildiğini duyurdu.

"Bursa halkı mağdur olacak"

BURULAŞ İşletme binası önünde yapılan açıklamada konuşan Yaman, "20 Mayıs’ta başlayacak grev ile birlikte trenler ve otobüsler çalışmayacak. Bursa halkı ciddi bir ulaşım mağduriyeti yaşayacak. Bu noktaya gelinmesini istemezdik" ifadelerini kullandı.

Yaman ayrıca, işveren tarafına çağrıda bulunarak, "Gelin bu sözleşmeyi masada bitirelim. Seçim öncesi verdiğiniz sözleri tutun, çalışanları mutlu edelim, refah seviyesini yükseltelim" dedi.

Grev yazısı BURULAŞ’a asıldı

Açıklamanın ardından grev ilanı BURULAŞ’ın kapısına sendika üyeleriyle birlikte asıldı. Yaman, tüm işçilerin greve katılacağını ve işe gelmeyeceğini belirtirken, "Grev gözcülerimiz sahada olacak. Sendikamızın talimatlarına göre hareket edilecek" dedi.

Bozbey devreye girdi

Gelişmeler üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de sürece müdahil oldu. Bozbey’in, BURULAŞ’ta yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili son durumu değerlendirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu. Toplantının ayrıntılarının gün içinde netleşmesi bekleniyor.