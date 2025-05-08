Trabzon’un Akçaabat ilçe belediyesi tarafından etaplar halinde hayata geçirilen Akçaabat Sahil Park Yenileme Projesi’nin 3. etabında inşaat süreci başlıyor. İhale süreci tamamlanan proje kapsamında, yüklenici firmaya yer tesliminin ardından çalışmalar kısa süre içinde başlayacak.

Kış aylarında su, elektrik ve doğalgaz gibi altyapı işlemleri tamamlanan 3. etapta kent mobilyaları ve aydınlatma elemanları modernize edilecek, yeşil alanlar ile üstyapılar yenilenecek, otopark düzenlemeleri yapılacak ve bisiklet ile yürüyüş yollarının imalatı tamamlanarak alan vatandaşların hizmetine sunulacak.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, projeye ilişkin yaptığı açıklamada "Akçaabat için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Akçaabat Sahil Park 3. etap ihalemizi tamamladık. Yasal süreçlerin ardından yer teslimi gerçekleştirilecek ve yüklenici firma çalışmalara başlayacak. Hepimizin bildiği üzere, Akçaabat Sahil Park projemizin 1. ve 2. etaplarıyla birlikte sahilimiz bambaşka bir çehreye kavuştu. Halkımızın memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Anneler, çocuklarıyla birlikte Akçaabat Sahil Park’ta güvenli ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebiliyor. Şimdi ise 3. etap kapsamında Marina bölgesinden balıkhaneye kadar uzanan sahil kesimini yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Uzun vadede ise sahil şeridimizi Yıldızlı Mahallesi’ne kadar etaplar halinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.