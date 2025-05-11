Bursaspor, yeni transferi Sertaç Çam’ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Ailemize Hoş Geldin Sertaç Çam!” diyerek resmen duyurdu.BURSA (İGFA) - Gelecek sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Sarıyer ile TFF 2. Lig şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Sertaç Çam ile anlaşmaya vardığını resmi olarak açıkladı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, “Ailemize Hoş Geldin Sertaç Çam!” ifadelerine yer verildi.