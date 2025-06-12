Bursaspor, Hayat Hastanesi ile 5 yılı kapsayan yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Gökdere ve Küçük Sanayi metro istasyonlarının isim hakları Hayat Hastanesi’ne devredildi.

Gökdere ve Küçük Sanayi metro istasyonlarının isim haklarıyla beraber kulübün ’Yanındayım’ kampanyası çerçevesinde genel kurul üyeleri ve birinci derece yakınları için sağlık hizmetlerinde yüzde 16 indirim uygulanacak. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen lansmana Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Fatih Özkul katıldı. Anlaşmaya göre Gökdere İstasyonu artık ’Gökdere - Hayat Hastanesi İstasyonu’, Küçük Sanayi İstasyonu ise ’Küçük Sanayi - Hayat Hastanesi İstasyonu’ adıyla anılacak.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, "Bu iş birliği sadece reklam değil, Bursaspor’a olan gerçek bir destek. Şehrimizdeki kişi ve kurumları da bu yürüyüşe ortak olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlıkta Bursaspor’a özel indirim

Hayat Hastanesi, ’Yanındayım’ kampanyası çerçevesinde Bursaspor kongre üyeleri ve birinci derece yakınlarına yönelik muayene ve tetkiklerde yüzde 16 indirim uygulayacak. Protokolle birlikte hem ulaşım alanında hem de sağlıkta kulübe ciddi bir katkı sağlanmış olacak.

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Fatih Özkul ise "Bu sadece sponsorluk değil, Bursaspor’a olan gönülden bağlılığımızın yansımasıdır. Dün vardık, bugün de varız, yarın da kulübümüzün yanındayız" dedi.