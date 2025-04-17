Oltulu iş insanı Latif Albayrak Bursaspor’a cağ kebabı ikramı etti.

Bursa’da yaşayan Oltulu iş insanı ve Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Latif Albayrak, şampiyonluğu ilan eden Bursaspor futbolcuları ve yöneticilerine Oltu cağ kebabı ikram etti. TFF 2. Lig’de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Bursaspor’a anlamlı bir kutlama da Erzurumlu hemşehrilerinden geldi. Aynı zamanda Erzurumlular Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Latif Albayrak, yeşil-beyazlı takımın bu başarısını Oltu’ya özgü meşhur cağ kebabıyla taçlandırdı.

Şampiyonluk kutlaması kapsamında özel olarak hazırlanan cağ kebapları, Bursaspor yönetimi ve futbolcularına ikram edildi. Etkinlikte konuşan Latif Albayrak, "Şampiyon olan takımımıza en güzel jestin Oltu Cağ Kebabı olacağını düşündüm. Kebabımızı hazırladık, davet ettik, sağ olsunlar kırmayıp geldiler. Hepsine teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Bursa’da Oltu rüzgârı estiren bu jest, futbolcular ve yönetim tarafından memnuniyetle karşılandı. Hemşehrilik bağlarının spora yansıdığı bu anlamlı buluşma, birlik ve beraberlik mesajı verdi.