Dumlupınar Stadı’ndaki deplasmanda Belediye Kütahyaspor ile karşılaşan Bursaspor, oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybederek, yenilmezlik ünvanına veda etti.BURSA (İGFA)- Bursaspor deplasmanda Belediye Kütahyaspor’a 3-1 mağlup oldu.

Ligin 23. haftasında deplasmanda Belediye Kütahyaspor ile karşı karşıya gelen Bursaspor, oynanan karşılaşmayı 3 - 1'lik mağlubiyetle tamamladı.

Dumlupınar Stadı’nda oynanan karşılaşmanın henüz 45. saniyesinde Yeşil Beyazlı takım kalesinde golü gördü. Mücadeleyi 3-1 kaybeden Bursaspor'un yenilmezlik serisi sona ererken, en yakın rakibi ile de puan farkını 7'ye düşürdü.

Bursaspor'un golünü Yiğitali Bayrak kaydetti.