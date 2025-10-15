Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi’nde, Gazze halkına destek hedefiyle hayır panayırı düzenlendi.

Panayırda ev yapımı yiyeceklerden el emeği ürünlere kadar birçok çeşit stant yer aldı. Gözleme, köfte, sebze ve meyve gibi yiyeceklerin yanı sıra mahalleli kadınların hazırladığı el işleri de satışa sunuldu. Etkinlik alanı, Filistin bayraklarıyla süslenerek dayanışma mesajı verildi.

Gün boyunca devam eden panayıra mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Çeltikçi Mahallesi’nde düzenlenen bu anlamlı etkinlik, çevredeki diğer mahallelere de örnek oldu. Günün sonunda toplanan hasılat ise, Gazze’ye yardım için gönderildi.