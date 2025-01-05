Bursa Büyük Erkekler Ligi şampiyonluğuna ulaşan Armada Spor Kulübü büyük başarı elde etti. Ekip, Bölgesel Lig biletini elinde bulunduruyor.A Gazete/ BURSA İGFA

Spor şehri Bursa’nın Süper Lig’de olduğu gibi TBL ve TBL2’de yer alan basketbol takımlarının arasında bir de Büyük Erkekler Ligi’nde güçlü ekipleri yer alıyor. Ekim ayı içerisinde 17 takımın katılımı başlayan Bursa Büyük Erkekler Ligi’nde A Grubu’nu namağlup lider bitiren tamamlayan Bursa Armada Spor Kulübü, çapraz eşleşmeli play-offları da geçmeyi başardı. Bu yoğun temponun ardından adını finale yazdıran Turuncu Mavililer, final serisinde RMK Spor Kulübü ile mücadele etti. Bursa’daki kulüplerin kadrolarında Süper Lig, TBL ve TBL2 patenti oyuncularının boy gösterdiği Bursa Büyük Erkekler Ligi’ne de adındaki gibi ilgi büyük oldu. Tüm maçlar da basketbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Final etabında RMK Spor Kulübü ile çekişmeli seri geçiren Bursa Armada Spor Kulübü, rakibini 2-0 ile geçerek 2024-2025 Sezonu Bursa Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyonluğa uzandı. Bursa şampiyonu olan Turuncu Mavililer bu başarının ardından Bölgesel Lig’e katılım hakkı elde etti. Büyük emekler önemli oyuncuların performansını yükseltmesiyle başarı da taçlanmış oldu.

Başarının desteklenmesi halinde Türkiye Basketbol 2’nci Ligi’nde mücadele şansının bulunduğunu ifade eden yetkililer, Bölgesel Lig’e katılım hakkını başka bir kulübe devredebileceklerini de kaydetti.