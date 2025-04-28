Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ‘Emekliye Kurban Bayramı Destek Çeki’ için başvurular başladı. Başvurular 12 Mayıs'a kadar devam edecek.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını merkeze alarak emeklilerin yanında olmaya devam ediyor.

Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi ailelere ‘Sosyal Destek Çek’lerini ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı ve Yılbaşı döneminin ardından şimdi de Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi emeklilerin yanında oluyor.

Bursa’da ikamet eden ihtiyaç sahibi emekliler, web sitesi üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Destek Çeki için 12 Mayıs Pazartesi gününe kadar başvuruda bulunabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ülke geneline hissedilen ekonomik kriz sebebiyle hem vatandaşların hem de hizmet üreten kurumların sıkıntılar çektiğini söyledi. Yaşanan ekonomik krizin ciddi bir sosyal kriz de yaşattığını, halkın her geçen gün yoksullaştığını belirten Başkan Bozbey, “Bu sebeple sosyal politikalara daha da fazla önem veriyoruz. Kaynaklarımızın önemli bir bölümünü sosyal krizi hafifletmek için seferber ediyoruz. Bursa’yı sosyal belediyecilikle buluşturmaya devam edeceğiz. Emekli hemşehrilerimizin bütçesine katkı sunmak, harcamalarına bir nebze de olsa destek olmak istiyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımıza Kurban Bayramı’nda da destek çeklerini ulaştıracağız. Tüm büyüklerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” dedi.

Başvuru için lütfen tıklayınız.