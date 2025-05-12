Dünyanın en büyük turizm buluşması olan ’Dubai Arabian Travel Market Fuarı’na katılan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ‘Bursa ile Dubai arasında direkt uçuşların başlaması için Fly Dubai, El Arabia ve farklı diğer Arap Havayollarının şirketlerin yetkilileri ile bir araya geldi.

Her geçen gün artan seferler ile gündemden düşmeyen Bursa Yenişehir Havalimanı’nın daha aktif olması için çalışmalar hızlandı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Özellikle Uluslararası Bursa Yenişehir Havalimanı’nın daha fazla işlevsellik kazanmasının nasıl önünü açabileceğimiz üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. Bursa ile Dubai arasında direkt uçuşların her iki ülke için faydalarına değindik. Fly Dubai, El Arabia ve farklı diğer Arap Havayollarının Uluslararası Bursa Yenişehir Havalimanını kullanmasına yönelik ön taleplerin oluşturulabileceğini ve bu noktada Yenişehir Belediyesi olarak elimizden gelen çalışmayı yapabileceğimizi ilettik. Verimli görüşmeler oldu" diye konuştu.

Başkan Özel, "Uluslararası Bursa Yenişehir Havalimanı’nın sadece turizm noktasında yolcu taşımacılığı için değil, aynı zamanda kargo taşımacılığı için de önemli bir stratejik konuma sahip olduğunu yetkililerle paylaştık" dedi.