Bayramların yalnızca ziyaretlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda kültürel geleneklerin yeniden hatırlandığı özel günler olduğunu belirten Bursa'daki kestane şekeri üreticileri, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara çağrıda bulunarak bayram ziyaretlerinde Bursa'nın simgesi olan kestane şekerinin tercih edilmesini istedi.

Bayram sabahlarının sadece sofraların değil, şehirlerin hafızasının da yeniden kurulduğu günler olduğuna dikkat çeken üreticiler, kapı kapı yapılan ziyaretler, götürülen hediyeler ve paylaşılan ikramların bayram kültürünün en önemli parçaları arasında yer aldığını ifade etti. Bursa'da ise bu geleneğin en güçlü simgelerinden biri olarak kestane şekeri öne çıkıyor.

Bursa'da faaliyet gösteren kestane şekeri üreticileri, bayram öncesinde bu geleneğin daha güçlü yaşatılması gerektiğini belirterek, bayram ziyaretlerinde tercih edilen hediyelerin şehirlerin kültürel kimliğini yansıtmasının önemine vurgu yaptı.

'Bursa'nın hediyesi kestane şekeri olmalı'

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, bayramların şehirlerin kültürel değerlerinin hatırlandığı önemli zamanlar olduğunu belirterek Bursa'nın simgesi olan kestane şekerinin bu özel günlerde daha fazla tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Bayram ziyaretlerinde götürülen hediyelerin şehir kimliğini yansıtmasının önemli olduğunu ifade eden Akgün, 'Çikolata ve ağır hamur tatlıları yerine kestane şekerinin tercih edilmesi hem Bursa kültürünü yaşatıyor hem de daha hafif bir ikram alternatifi sunuyor' dedi.

Coğrafi işaret vurgusu

Bayram dönemlerinde yapılan kurumsal hediyeleşmelerde yerel ve coğrafi işaret tescilli ürünlerin tercih edilmesinin şehir ekonomisine katkı sağladığını belirten Mümin Akgün, Bursa'nın coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan kestane şekerinin kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör tarafından tercih edilmesinin yerel üreticilere destek olacağını söyledi.

Akgün ayrıca bu tercihin Bursa'nın marka değerine de katkı sunacağını ifade etti.

Kestane şekeri bayramın simgesi olmaya devam ediyor

Bursa'daki modern tesislerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun şekilde üretim yaptıklarını belirten İlka Şekerleme yetkilileri, sade kestane şekerinin yanı sıra çikolatalı, Antep fıstıklı, cevizli ve portakallı çeşitlerle farklı damak zevklerine hitap ettiklerini dile getirdi.

Bursa'nın tarihi ve kültürel simgelerinin yer aldığı özel kutu tasarımlarıyla hazırlanan kestane şekerlerinin, sadece bir tatlı değil aynı zamanda kenti temsil eden anlamlı bir bayram hediyesi olarak tercih edildiği belirtildi.