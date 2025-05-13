Bursa Ticaret Borsası’nın Gıda UR-GE Projesi kapsamında Romanya ve Bulgaristan’da düzenlediği B2B programları, firmalara uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar sundu. 12 firma ve 18 temsilcinin yer aldığı heyet, iki ülkede alıcı firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirirken, diplomatik ve sektörel temaslarla da ihracat potansiyelini güçlendirdi.

Uluslararası pazarlarda üyelerinin etkinliğini artırmak amacıyla çalışmalarına devam eden Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamında, önemli bir dış ticaret faaliyetine daha imza attı. Daha önce Dubai’de başarılı bir B2B

etkinliği düzenleyen Bursa TB, bu kez rotasını Balkanlara çevirdi. Romanya’nın başkenti Bükreş ile Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen B2B ikili iş görüşmelerine katılarak potansiyel iş ortaklarıyla bir araya gelen proje üyesi 12 firma ve 18 temsilci, ürünlerini tanıtma ve yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı yakaladı.

Bursa TB firmaları alıcılarla doğrudan buluştu

Gıda UR-GE Heyet Başkanı ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Silmez ile Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun yanı sıra Romanya Ticaret Baş Müşaviri Hasan Oktay Duygun, Ticaret Müşaviri Mehmet Naci Akdoğan ve Sofya

Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Çağatay Başer’in de eşlik ettiği programlarda firma temsilcileri, Rumen ve Bulgar alıcı firmalarla onlarca birebir görüşme gerçekleştirdi.

Zeytin ve zeytinyağından dondurulmuş gıdaya, sebze-meyveden turşu çeşitlerine kadar geniş ürün gamı, iki ülkedeki profesyonel alıcılara tanıtıldı. Etkinlikler sayesinde firmalar, Avrupa pazarına açılma yolunda somut adımlar atarak yeni ihracat bağlantıları kurdu. Diplomatik ve ticari görüşmelerle iş birliği zeminleri genişletildi. Romanya programı kapsamında heyet, Türkiye’nin Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan’ı makamında ziyaret etti. Ayrıca Romanya Türk İş Adamları Derneği (TIAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı olarak geliştirilmesi ve özellikle gıda sektöründe Romanya pazarındaki potansiyel iş birlikleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

"Avrupa pazarında daha fazla söz sahibi olmak istiyoruz"

Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gıda UR-GE Heyet Başkanı ve Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Silmez, Bursa ile Romanya ve Bulgaristan arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. Romanya ve Bulgaristan’ın Avrupa Birliği pazarı içinde stratejik geçiş noktalarına sahip iki ülke olduğunu belirten Silmez, "Bursa Ticaret Borsası olarak sadece ülkemizde değil, yurt dışında da üyelerimize yeni ticaret alanları açmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu doğrultuda firmalarımızın Avrupa pazarında daha görünür ve aktif olması adına bu etkinlikleri çok önemsiyoruz"

dedi.

Sürdürülebilir ihracat için kalıcı iş birlikleri

Gıda UR-GE Projesi’nin sunduğu imkanların firmalar için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Silmez, "Amacımız sadece ürünlerimizi tanıtmak değil, üyelerimizi sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaştıracak kalıcı iş birlikleriyle buluşturmak. Bursa

Ticaret Borsası olarak Dubai’de olduğu gibi şimdi de Avrupa pazarında üyelerimize rehberlik ediyoruz. Bu temaslar, firmalarımızın ihracat vizyonunu genişletmesi açısından çok değerli. Önümüzdeki süreçte hem Avrupa’da hem de farklı hedef ülkelerde benzer faaliyetleri artırarak, Bursa’nın gıda ihracatını çok daha güçlü ve kalıcı bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.