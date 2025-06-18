Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, saat 14.37’de Orhaneli ilçesine bağlı, Girencik Mahallesi’ne yakın ormanlık alanda çıktı. İhbarın ardından bölgeye hızla sevk edilen ekipler, saat 14.45 itibarıyla yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yangının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi hedefiyle çevre illerden de gelen destek ekipleriyle birlikte yangına 242 personel, 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi ve 25 araç ile müdahale ediliyor.

Yangının geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.