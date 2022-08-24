Bursa’da sürücülerin tehlikeli taşımacılıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’da sürücülerin tehlikeli taşımacılıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınırları aşan bir sürücü, triportöre yükleyebileceği yükün 2 katını yükleyip trafikte tehlike saçarak ilerledi.

Bir diğer tehlikeli görüntü ise merkez Osmangazi ilçesinden geldi. Bir sürücü, pikap aracın üstüne yatak ve koltuk takımı yükleyerek seyretti. Tehlikeli anlar, trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.