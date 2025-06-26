Bursa’da tarihi Setbaşı semtindeki bir dönercide çıkan yangın yan dükkana sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bursa’da tarihi Setbaşı semti Karaağaç Mahallesi’nde Bursa’nın simgelerinden olan Mahfel’in yanında bir dönercide yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın tüm dükkanı sararken alevler bitişiğinde bulunan ekmek fırınına da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin diğer tarihi binalara sıçramaması için önlem alırken polis ekipleri de çevredeki kalabalığı uzaklaştırdı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan yangın anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.