Beykoz’da seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, tamamen yanarak hurdaya döndü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark ettiği otomobil, kısa süre sonra alev aldı. Sürücü, aracı hemen kenara çekerek kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.