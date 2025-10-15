Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kıvrımlı orman yolu, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü. Bu doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi.

Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesi arasında uzanan kıvrımlı orman yolunda sonbahar güzelliği büyülüyor. Yeşilden sarıya, turuncudan kırmızıya dönen yapraklar, bölgeyi adeta bir renk şölenine çevirdi.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bu eşsiz manzarayı görüntülemek için bölgeye akın ediyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan güzergahta, sürücüler manzarayı seyretmek için sık sık durup fotoğraf çekiyor.

Yaklaşık 17 kilometrelik bu kıvrımlı yol, sonbaharın tüm tonlarını içinde barındıran muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.