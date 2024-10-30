BUÜ Büyükorhan MYO Ormancılık Bölümü öğrencileri fidan yetiştiriciliği uygulama dersini yerinde öğrenmek için Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaret etti.Gamze NAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü öğrencileri fidan yetiştiriciliği uygulama dersi için Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Fidan dikimi konusunda bilgiler alan öğrenciler, müdürlüğü de gezdi.

Orman Fidanlık Müdürü Emre Civek ise öğrencilerle tek tek ilgilenirken, fidan yetiştirme aşamaları hakkında da kayda değer bilgiler verdi.