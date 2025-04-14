Bursa Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarını korumak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Tahtalı Mahallesi’nde kaçak yapı yerle bir edildi. Yaylacık Mahallesi’nde ise tekrar bir kaçak yapı inşa edilmesini önlemek amacıyla zemin kullanılamaz getirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Tahtalı ve Yaylacık mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla, tarım alanlarında izinsiz inşa edilen yapılar bertaraf edildi.

Çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde yürütülen yıkım çalışmaları kapsamında, ilk olarak Tahtalı Mahallesi’ndeki 800 metrekarelik tarım arazisine yapılan kaçak yapı yerle bir edildi.

Ekipler daha sonra Yaylacık Mahallesi’ne geçti. Burada, 4 Ocak 2024 tarihinde yıkılan 1000 metrekarelik kaçak fabrikanın bulunduğu alanda tekrar izinsiz yapılaşmanın önüne geçmek için önlemler alındı ve zemin kullanılamaz hale getirildi.