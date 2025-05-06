Süper Amatör Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Kestel Belediyespor’da başarılı futbolcu Hafız Görkem Vardar, çifte mutluluk yaşadı.
Kestel Belediyespor geçtiğimiz pazar günü Atıcılar Veysel Karani Sahası’nda oynanan Küplüpınar Yeşildağspor karşılaşmasını 3-0 kazanarak adını Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yazdırdı. Kestel Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Hafız Görkem Vardar, maçın bitiminde kız arkadaşına sahada evlenme teklifinde bulundu. Evet cevabının ardından takım arkadaşları tarafından alkışlarla tebrik edilen genç çift, evlilik yolunda ilk adımı yeşil sahalarda atmış oldu.
Kaynak: İHA