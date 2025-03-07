Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama Programı, Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesindeki liseli öğrencilerin etkinliğine Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki programda konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, kadınların toplumdaki önemli rolünü ve onların hayatlarımızdaki yerini bir kez daha vurguladı. Konuşmasında, kadınların tarih boyunca başardığı büyük işlerin altını çizen Alireisoğlu, rahmetli Neşet Ertaş’ın "Kadın insandır, biz ise insanoğluyuz" sözlerine atıfta bulunarak, kadınların toplumun şekillenmesindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Etkinlikte sergilenen tarihi kadın figürlerinin portrelerinden bahsederek, bu önemli figürlerin toplumun şekillenmesindeki rollerini hatırlattı.

Gençlere yönelik olarak Müür Alireisoğlu, "Bu toplumun yeni kahramanlara ve destanlara ihtiyacı var," dedi. Kadınların toplumdaki yerinin her geçen gün daha da güçlenmesi gerektiğini belirterek, genç öğrencilere mücadelenin önemini anlattı. "Ne yapmak istiyorsanız, en iyisini yapma konusunda geri adım atmayın. Mücadelenizi yapın, pes etmeyin," diye ekledi.

Alireisoğlu, gençlere, "En iyi üniversiteyi okumayı hayal ediyorsunuz ama daha önemli bir şey var: En iyi yaptığınız şeyi hayal edin. İçinizdeki yapma isteği ve başarı tutkusu, sizi başarılı kılacaktır, vazgeçmeyin." diyerek, gençlerin kararlı bir şekilde ilerlemeleri gerektiğini belirtti.