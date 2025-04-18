Bursa'da Yıldırım Bayezid ve Demirtaş Rotary Kulüpleri iş birliğiyle düzenlenen sergide, Rotaryen Latif Gökçe’nin yağlı boya resimleri ONKODAY Anı ve Eğitim Parkı’nda sanatseverlerle buluştu. Satışlardan elde edilen gelir, kanser hastalarına destek için ONKODAY’a bağışlandı.BURSA (İGFA) - 28 yıldır Bursa’da çocuk ve yetişkin kanser hastalarına psikolojik destek sunarak toplumsal farkındalığı artıran ONKODAY, iyileşen hastaların eğitim hayatına da destek oluyor. Gönüllülerin de katkısıyla kanser hastaları ve yakınlarıyla dayanışma sağlayan dernek, bilimsel çalışmalara da destek veriyor.

“Rotary Sihri” sloganıyla topluma hizmet eden Rotary, bu kez sanatla iyiliği buluşturdu.

Bursa’da Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü ve Demirtaş Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlenen anlamlı sergi, kanser hastalarına umut ışığı oldu. Rotaryen Latif Gökçe’nin yağlı boya resimlerinden oluşan sergisi, Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) Anı ve Eğitim Parkı’nda gerçekleştirildi.

Latif Gökçe'nin bir yıllık tedavi sürecinde duygularını tuvale yansıttığı resimleriyle sergiye renk kattı.

Serginin açılış kurdelesini Rotary 2440 Bölge Guvernörü Mert Korur, Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Dönem Başkanı Gökmen Geyik, Demirtaş Rotary Kulübü Dönem Başkanı Elif Baykal Giray ve Latif Gökçe birlikte kesti.

Açılışta konuşan Gökçe, resim yapmanın son bir yılda kendisi için nefes alanı olduğunu belirterek, "Renkler ve şekillerle duygularımı paylaşmak, hayata başka bir pencereden bakmamı sağladı. Bu süreçte bana destek olan aileme, dostlarıma, resim öğretmenim Elif Aysan’a ve Rotary Aileme teşekkür ediyorum. Her tablonun bir hikâyesi var, ama en güzeli bu hikâyelerin kanser hastalarına umut olacak olması" diye konuştu.

ONKODAY Başkanı Füsun Önen ise, sergiye katkılarından dolayı Latif Gökçe’ye teşekkür plaketi takdim etti. Sergide satılan resimlerden elde edilen gelir, ONKODAY’a bağışlanarak kanser hastalarının tedavi ve destek süreçlerine katkı sağladı.