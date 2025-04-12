Bursa’da kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İznik ilçesinden Yenişehir istikametine seyir halindeki Muhammet K. idaresindeki 54 RH 956 plakalı kamyonet, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yanında yolcu olarak bulunan Ali B. araçta sıkıştı. Muhammet K.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali B., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılırken, yaralılar ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri ise olay yerinde yol ve çevre güvenliğini sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.