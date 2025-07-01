Bursa’nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri kaçak kıyafet taşıyan sürücüyü yakaladı. Araçta yapılan aramada bin 500 adet kaçak marka giysi ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri bilgi üzerine harekete geçtiler. İlçeye kaçak yollarla marka kıyafetler getirdiği öğrenilen araç, Yeniceköy mahallesinde durduruldu. A.B. İsimli sürücünün kullandığı araçta yapılan aramada 2 milyon TL değerinde bin 500 adet kıyafet ele geçirildi. Şüpheli sürücü gözaltına alındı. Kaçak kıyafetlere el konuldu.