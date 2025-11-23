Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan özel bir huzurevi gönüllere dokunan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ritim Eğitmeni Kaplan Polat öncülüğünde, 20 kişilik DUM-KA Ritim Topluluğu, huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek unutulmaz bir müzik ve ritim gösterisi gerçekleştirdi.

Topluluğun enerjik ve neşeli performansı huzurevi sakinlerinden büyük ilgi gördü. Ritimlerin temposuna eşlik eden yaşlılar, hem hareketli hem de duygusal anlar yaşadı. Etkinlik boyunca mikrofon paylaşımları, keyifli sohbetler ve hatıra kareleri, huzurevindeki yaşlılara moral ve motivasyon sağladı.

Huzurevi yönetimi, bu tür etkinliklerin yaşlıların sosyal hayata katılımını artırdığını, psikolojik iyi oluşlarına katkı sunduğunu belirterek Kaplan Polat ve ekibine teşekkür etti. Etkinliğin sadece bir konser değil, aynı zamanda sevgi, dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincinin güçlü bir örneği olduğu vurgulandı.

Ritim Eğitmeni Kaplan Polat, huzurevinde gerçekleştirdikleri performanstan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Yaşlılarımızla bir araya gelmek, onları ritmin gücüyle mutlu edebilmek bizim için tarifsiz bir duygu. Bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarına her zaman devam edeceğiz." dedi.