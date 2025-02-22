Bursa’da bir kişi, ekmek almak için çıktığı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Zülfikar Ş., ekmek almak için evden çıktı. Bu esnada kendisini takip eden bir kişi belindeki silaha sarılıp arka arkaya ateş açtı. Kurşunların hedefi olan genç adam kanlar içinde yerde kalırken, silah sesleri üzerine çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.