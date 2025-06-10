Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ortaköy mahallesinde devriye attıkları sırada sit alanında kazı yapıldığını fark ettiler. Ekipler kaçak kazı yapan 3 şahsı kız Kıvrak yakaladılar. Yakalanan Y.Y., M.A. Ve H.M. Gözaltına alındı. Şüpheli şahısların kaçak kazı esnasında kullandığı el dedektörü, kazma, kürek, altın arama dedektörü ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı ektikleri soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA