Bursa’nın Karacabey ilçesinde pazar yerinde geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey’in Garipçe Mahallesi Ulu Camii yanında kurulan cumartesi pazarının dağılmasının ardından, belediye çöp kamyonu şoförü H.K. (54) aracıyla geri manevra yaptı. Bu sırada, iddiaya göre telefonla konuşmakta olan Mustafa Akman’ı (78) fark etmeyen şoför, kamyonunu geri sürdü. Çöp kamyonunun arka tekerleğinin altına alınan Akman’ın durumunu gören vatandaşların bağırması üzerine şoför durdu. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri, çöp kamyonunun altından çıkarılan Mustafa Akman’ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

İlçede yıllardır matbaacılık yapan ve herkesin tanıdığı bir isim olan Mustafa Akman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, belediye şoförü H.K. ifadesi alınmak üzere Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.