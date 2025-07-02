Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere destek olmak amacıyla Mustafakemalpaşa Belediyesi iş birliğiyle 120 dönümlük alanda hayata geçirdiği buğday ekim projesinde hasat başladı. Başkan Mustafa Bozbey, elde edilen yaklaşık 60 tonluk buğdayın, önümüzdeki günlerde üreticiye ücretsiz bir şekilde dağıtılacağını açıkladı.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden ekipman desteğine, damla sulama boru dağıtımından sıvı gübre teminine kadar birçok konuda çiftçiye destek veren Büyükşehir Belediyesi, örnek tarım projelerinden birini daha hayata geçirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafakemalpaşa Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ ve Çiftçi Malları Koruma Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği buğday ekim projesinde hasat başladı. Ocak ayında ekimi yapılan 120 dönümlük alanda yürütülen çalışmaların ardından buğday tarlasındaki ilk hasat, Tarım Peyzaj AŞ tarafından yapıldı. Hasat edilen yaklaşık 60 ton tohumluk buğday, paketleme işlemlerinin ardından önümüzdeki günlerde Bursalı üreticilere hibe edilecek. Tarladan elde edilen samanlar ise balya yapılarak küçük ölçekli üreticilere ücretsiz ulaştırılacak.

Elde edilen buğday, üreticiye ulaştırılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarımsal üretimi desteklemek ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla 17 ilçede kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Köyden kente göçün önüne geçmek ve üreticilerin gelirlerinin artmasını sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Bozbey, bu kapsamda geçtiğimiz Ocak ayında Mustafakemalpaşa Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ ve Çiftçi Malları Koruma Derneği iş birliğiyle 120 dönümlük alanda buğday ekimi yapıldığını belirtti. Yaklaşık 6 aylık çalışmanın sonunda ilk hasadın yapıldığını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Sıvı Gübre tesisimizde üretilen ürünleri tarlada kullanarak test ettik. Yapılan çalışmayla dönümde 500-550 kiloluk verim aldık. Tarladaki bu bereket bizleri ve çiftçimizi sevindirdi. Elde edilen yaklaşık 60 tonluk buğdayı, önümüzdeki günlerde üreticimize ücretsiz bir şekilde dağıtacağız. Tarladan çıkan samanları da balya halinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize ulaştırılacağız. Önümüzdeki süreçte desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Her zaman üretenin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.