Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, depreme hazırlık konusunda yoğun bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Türkiye’de ruhsatsız yapı oranı çok fazla. Bursa’da da mühendislik yüzü görmeyen ruhsatsız yapı oranı yüzde 62 seviyesinde. Bu durum bir depremde karşılaşılacak kötü durumu akla getiriyor. Bunu en aza indirmenin yollarını bilimsel anlamda bularak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Haziran Ayı Değerlendirme Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bursa’da turist geceleme süresini ilk etapta 2, sonrasında 3 güne çıkartmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Bursa turizminde artık ezberleri bozduğumuz bir döneme girdik. Sadece tanıtım yapan değil, yön veren; sadece destekleyen değil, birlikte üreten bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki Haziran Ayı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, bir ay boyunca yapılan çalışmaları, gerçekleştirilen hizmetleri ve önümüzdeki aylara dönük hedefleri açıkladı. Ana teması turizm olan toplantıya, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerin yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

"5-6 gündür ortalama yangın ihbarı aldığımız süre 10 dakika"

Haziran ayında yapılan hizmetlerin anlatıldığı video gösteriminin ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 24 saat hizmet eden, birçok kişinin görmediği alanlarda çalışan, vatandaşların sorununu en aza indiren ve yoğun mesai sarf eden bir kurum olduklarını söyledi. Ayrıca Hatay Ulu Cami’deki çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki yılın Haziran ayında ibadete açılacağını açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, Mudanya Geçit Köprüsü’yle ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini, yakında oraya da başlayacaklarını ifade etti. Bursa’da yaşanan depremlere ve son günlerde etkili olan yangınlara da değinen Başkan Mustafa Bozbey, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınları önleme konusunda herkese sorumluluk düştüğünü anlatan Başkan Bozbey, "Birey olarak önce kendimizi sorgulamalıyız. Halkımız bacalarını, elektrik tesisatlarını kontrol ettirsin. Anız yakmanın bilimsel olarak hiçbir faydası yok. Anız yakmayı çiftçimizin aklına sokanlar herhalde ağaç ve orman düşmanıdır. Bakanlığa da sesleniyorum. Anız yakanlarla ilgili hapis cezasına varacak kadar bir düzenlemenin yapılması lazım. 5-6 gündür ortalama yangın ihbarı aldığımız süre 10 dakika seviyesinde. 10 dakikada bir yangın ihbarı alıyoruz. Cuma günü ise Bursa’da 7 dakikada bir yangın çıktı. Allah’tan hem eleman olarak hem de ekipman olarak güçlendirdiğimiz bir itfaiye grubumuz var. İtfaiye araçlarımız, Karaağaç Mahallesi’ne 3 dakikada intikal etmiştir. Kırsal alandaki köylerimize verdiğimiz 100 adet yangın tankerlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Önümüzdeki günlerde 100 adet daha dağıtacağız. Yangınlarda 593 personelimiz görev aldı. İzmir ve Bilecik’teki yangınların söndürülmesine de destek olduk. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bursa İtfaiyesi bu süreçte ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Ama tüm vatandaşlar olarak tedbir alırsak yangınların azalacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Depreme hazırlık konusunda yoğun bir çalışma yapıyoruz"

Deprem konusunda kentsel dönüşümle ilgili Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı çalışmaların olduğunu belirten Başkan Bozbey, Bursa’yı güçlü ve depreme hazırlıklı hale getirmek zorunda olduklarını ifade etti. Deprem öncesi, deprem anı ve sonrası diye planlama yaptıklarını anlatan Başkan Bozbey, "Depreme hazırlık konusunda yoğun bir çalışma yapıyoruz. Türkiye’de ruhsatsız yapı oranı çok fazla. Bursa’da da mühendislik yüzü görmeyen ruhsatsız yapı oranı yüzde 62 seviyesinde. Bu durum bir depremde karşılaşılacak kötü durumu akla getiriyor. Bunu en aza indirmenin yollarını bilimsel anlamda bularak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Bursa’yı ilk akla gelen destinasyonlardan biri yapmak istiyoruz"

Toplantının ana gündemi olan turizm konusuna da değinen Başkan Bozbey, Bursa’da turizmin yıllarca ihmal edildiğini, ertelendiğini ve öneminin tam olarak anlaşılamadığını vurguladı. Bu yolda bir hedefleri olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Herkesle iş birliği yaparak bu süreci yönetme ve Bursa’yı turizmin merkezi haline getirme hedefimiz var. Önce kentimizin değerini kendimizin bilmesini sağlamalıyız. Bursa’yı, Türkiye’nin ilk akla gelen destinasyonlarından biri yapmak istiyoruz. Bursa, en az İstanbul kadar değerli bir kenttir. 8500 yıllık tarihe sahip bir kent olan Bursa’yı dünya insanlarıyla buluşturmamız lazım. Bursa’nın turizmdeki geleceğini birlikte inşa edeceğimiz yeni bir dönemin kapılarını araladık. Bizim için turizm, Bursamızın geçmişiyle geleceği arasında bir köprüdür. Turizm, aynı zamanda birçok hizmet alanını içinde barındırır. Belediyeler, turizmin kenarında değil; merkezinde yer almaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu vizyonla turizm faaliyetlerine önderlik edecek bir yapı olan, Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi’ni yaşama geçirdik" diye konuştu.

"Turistin Bursa’da gecelemesi lazım"

Bursa’da turizmin sadece sayılarla değil; içerik, nitelik ve katılımcılıkla da ölçülmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Bozbey, ‘Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi’ni yaşama geçirerek çok yönlü, çok katmanlı bir ortak akıl devrini başlattıklarını söyledi. Bakanlık verilerine göre 2024’ün ilk 4 ayı ile kıyaslandığında 2025’te Bursa’da hem tesise geliş hem de geceleme sayılarının yüzde 15 oranında artığını anlatan Başkan Bozbey, "Bursa gibi dört bir yanı eşsiz güzellikle dolu bir kentin, ortalama kalış süresinin 1.7 gün olması kabul edilemez bir veridir. Hedefimiz, geceleme sayısında ilk etapta 2 tam günü aşmak, sonrasında 3 gecelemeye çıkartmaktır. İşte o zaman gelen turist Bursa’ya döviz de bırakacak. Günlük gelip giden turistler, Bursa’ya bir şey bırakmıyor. Kentimize faydası olmadığı gibi hava kirliliği ve yolları kullanma açısından baktığımızda zarardır. Onun için turistin Bursa’da gecelemesi lazım. İlave tesislere veya eğlence alanlarına gidebiliyor olması lazım. Turizmden beklentilerimizi artıracaksak bu kapıları aralayıp turistin taleplerini yerine getirmeliyiz. Eğlence mekanını hazırlamak, güvenli gezmesini sağlamak zorundayız. Uluslararası ölçekte düzenlediğimiz etkinliklerimizle dünyada ses getirmeye devam ediyoruz" dedi.

"Yenişehir Havalimanı’yla ilgili Balkanlardan gelen talep var"

Fazıl Say’ın İznik’in eşsiz atmosferinde gerçekleştirdiği konserle dünyanın kalbinin Bursa’da attığını belirten Başkan Bozbey, İznik Türküsü’nün, kenti dünya sahnelerinde tanıtacağını, Bursa turizmine somut katkı da sağlayacağını anlattı. Leylek Şenliği’ni de başarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Bozbey, iki gün boyunca 60’ın üzerinde etkinlik yapıldığını, birçok ilden misafirlerin Bursa’ya geldiğini hatırlattı. 2025 Yılı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı’nın 20 yıl aradan sonra tekrar Bursa’da yapıldığını dile getiren Başkan Bozbey, 3 gün boyunca yurt dışından ve yurt içinden gelen 500’e yakın misafire Bursa’yı tanıttıklarını söyledi. Bursa’da 7. Fazın kapanışının yapıldığını, 8. Fazın da başlangıcının yapıldığını belirten Başkan Bozbey, bunun da literatüre Bursa Taahhüdü olarak geçtiğini dile getirdi. BEBKA desteğiyle yürütülen ve Türkiye’de bir ilk olan ‘Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi Projesi’nin de önemli olduğunu aktaran Başkan Bozbey, "Sürdürülebilirlik anlayışını tüm festivallerimize, şenliklerimize, organizasyonlarımıza taşıyan yepyeni bir dönemi başlattık. Etkinliklerimiz artık sadece eğlenceli değil. Aynı zamanda çevreye duyarlı, yerel üreticiyi destekleyen ve toplumsal olarak kapsayıcı hale geldi. Biz, Bursamızın insanına, tarihine, kültürüne, doğasına saygılı, gittiği yere değer katan bir turist profili hedefliyoruz. Ayrıca Bursamızın turist profilini çeşitlendirerek, uzun yıllardır kentimize gelmeyen Avrupalı turistler başta olmak üzere, tüm dünya vatandaşlarının kentimizin tarihi ve doğasıyla buluşmasını istiyoruz. Özellikle Düsseldorf uçuşları bizim için anlamlıydı. Yenişehir Havalimanı’yla ilgili özellikle Balkanlardan gelen talep var. Onları da teklif olarak götüreceğiz. Bizler de BBBUS’lar ile bu süreci destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Turizm rotalarını, Visit Bursa ile keşfedin"

‘Yeniden Yeşil Bursa’ vizyonu doğrultusunda Green Destination ile birlikte Bursa’ya özel bir sürdürülebilirlik etiketleme sistemi geliştirdiklerini anlatan Başkan Bozbey, Yeşil Bursa sertifikası adındaki sistemin, uluslararası düzeyde Green Bursa olarak tanıtılacağını açıkladı. Dünyada seyahat ve turizm için standartları belirleyen Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ne de üye olduklarını anlatan Başkan Bozbey, "Bu üyelik, Bursamızın, turizmin kurallarını belirleyen aktörlerden biri olacağının da habercisidir. Üyeliğimizin ardından, Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzemiz, sürdürülebilirlik standartları programı kapsamında ‘Öncü Müze’ unvanına layık görüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz ‘Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi’yle bu dönüşümü desteklemiş oluyoruz. Hedeflediğimiz turist kitlelerinin beğeni ve tercihleri doğrultusunda, pek çok rotayı turizm sektörünün hizmetine sunmak için çalışmaktayız. Bu rotaların ayrıntılarını Visit Bursa adlı dijital uygulamayla keşfedebilirsiniz. Bu adımla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi, akıllı turizm vizyonunu kurumsal bir belgeyle tanımlayan Türkiye’deki ilk yerel yönetim olma niteliğini taşıyacak. Avrupa Komisyonu tarafından verilen ‘Avrupa Akıllı Turizm Başkenti 2026’ ödülü için de başvurumuzu yaptık. ICF tarafından 2025 yılının ‘En akıllı 7 topluluk’ listesine ikinci sıradan girerek finalistlerden biri olduk" dedi.

Körfez seferleri 5 Temmuz’da başlıyor

Gemlik, Mudanya, Karacabey, İznik ve Orhangazi ilçelerindeki sahil, plaj ve kıyılarda gerekli temizlik ve bakım çalışmalarını yaparak yaz turizmine hazır hale getirdiklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Geçen sene başlattığımız körfez seferlerini bu yıl da geliştirerek devam ettiriyoruz. Seferlerimiz saatli ve tarifeli olarak 770 kişi kapasiteyle 5 Temmuz itibariyle başlayacak. Böylece vatandaşlarımız, Marmara Denizi’nde yaz sezonunu keyifle geçirebilecekler. İleride her gün körfez içerisinde ulaşımı sağlama hedefimiz var. 26-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 4. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali’ne hazırlanıyoruz. Bu festival sayesinde Bursamızı bir gastronomi kenti haline getirmek için çalışıyoruz. Bursa Gastronomi Haritası projemizle de ‘en iyi nerede yenir?’ sorusunun cevabını, kentimizin en nitelikli lezzet duraklarını tespit ederek veriyoruz. Oluşacak harita, hem gastronomi turistleri için yol gösterici olacak hem de kentimizin marka değerini güçlendirecek" diye konuştu.

"Balibey Han’ı 90 günde boşaltın dendi"

Balibey Han’ın zemin katında Bursa Gastronomi Merkezi yaparken bir engelle karşılaştıklarını açıklayan Başkan Bozbey, şunları söyledi;

"Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü önceki gün bir yazı göndermiş. Diyor ki ’90 gün içerisinde Balibey Han’ı terk edin’. Orada Bıçak Müzesi’ni açtık. Balibey Han’ı toparladık. Gastronomiyle alakalı bir çalışma yapıyoruz. İletilen yazıda, turizm yatırım belgesi ve turizm işletme belgesinin alınmaması gerekçe gösterilerek Balibey Han kira protokolümüz feshedilmiştir ve 90 gün içinde yapıyı boşaltmamız talep edilmektedir. 22 sene boyunca bu karar alınmamış ve alınamamış. Biz geldiğimiz o günden bu yana proje üretiyoruz. Oradaki işletmeyi çıkartmakla uğraşıyoruz. Onu çıkardıktan sonra kendi projemizi uygulamayı ve belgeyi almayı hedeflerken bize ‘terk et’ diyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne sorarım. 22 sene buna niye müsaade ettin? Konuyu Bursalıların takdirine bırakıyorum. Hem kadın kooperatiflerinin faydalanacağı hem de Bursa gastronomisinin olacağı, gelen turistin zaman geçireceği, müzeyi de gezeceği bir alanı oluşturmaya çalışırken gelen yazı budur. Bu konuyu Valimizle de görüşeceğim. Bu yaklaşımı insani olarak Bursalılar ve turizm açısından doğru bulmuyorum".

"Birlikte üreten bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz"

2050 vizyonlu 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgesinde güzellikler olduğu kadar çözülmeyi bekleyen bazı sorunların da olduğunu, ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaların başlatıldığını belirtti. Şehirlerin artık dünyanın geleceğini şekillendiren aktörler olduğunu aktaran Başkan Bozbey, "Bursa olarak bu sorumluluğu taşıyor, örnek bir kent olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Hep birlikte daha yaşanabilir, daha dirençli ve gülümseyen bir Bursa için çalışmaya devam edeceğiz. Bursa turizminde artık ezberleri bozduğumuz bir döneme girdik. Sadece tanıtım yapan değil, yön veren; sadece destekleyen değil, birlikte üreten bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz" dedi.

BUSKİ ve Bursa büyükşehir Belediyesi’nin mali tablosunu da paylaşan Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi borçlarında mayıs ayı itibariyle yüzde 20 düşüş olduğunu, BUSKİ borçlarında ise yüzde 64 artış olduğunu açıkladı. Genel toplamda borçlanmanın yüzde 16 arttığını anlatan Başkan Bozbey, basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı