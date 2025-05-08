Bursa’da kamu kurum ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ‘Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı başladı.

Bursa Belediyeler Birliği’nce kamusal alanlardaki iş sağlığı ve iş güvenliği alanlarında, yeni yaklaşımlar ortaya koymak, belediyeler arasındaki iş birliğini ve kamusal verimliliği arttırmak için ‘Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı düzenlendi. Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, birliğe üye belediye başkanları, kamu kurumları ve STK temsilcileri, uzmanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Önce insan vurgusu

Kamusal alanlardaki çalışan sağlığı ve iş güvenliği alanındaki gelişmelerin halka daha nitelikli, hızlı hizmet olarak geri döneceğini hatırlatan Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Güvenli bir şehir, sadece duvarları sağlam yapılarla değil; insanı önceleyen bir yönetim anlayışıyla kurulur. İş sağlığı ve güvenliği, yalnızca sahada değil; zihniyette de inşa edilmesi gereken bir koruma alanıdır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliğine sadece yasal bir zorunluluk veya bireysel bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir görev olarak bakılmalıdır. Bu çalıştayın temel hedefi bu farkındalığın artmasına katkı sağlamaktır" dedi.

Şehre değer katacak

Çalıştayda kamusal alanlarda karşılaşılan riskler, bu risklerin nasıl yönetilebileceği, mevcut uygulamaların ne ölçüde yeterli olduğu ve daha güvenli bir çalışma ortamı için hangi yeni adımların atılabileceği gibi pek çok konunun mercek altına alınacağına değinen Yılmaz, "Kamu kurumlarımızdan, üniversitelerimizden, sivil toplum kuruluşlarından ve sahada görev yapan iş sağlığı ve güvenliği alanında deneyimli akademisyenler, mühendisler, saha uygulayıcıları ve idari yetkililer çok önemli katkılar sağlayacaklar. Bu değerli çalıştaydan bizler için önemli tavsiye görüş ve önerilerin çıkacağına inanıyorum. Bu çalıştay, çalışan sağlığı ve iş güvenliği alanlarında bize rehber olacak. Emeği geçenleri kutluyor, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

9 masada 150 uzman

Protokol konuşmalarının ardından; Kamusal Alanlarda Risk Yönetimi ve Güvenlik Standartları, İSG Eğitim ve Farkındalık Programları, Kamusal Alanlarda İş Kazaları ve Hukuki Süreçler, Altyapı Çalışmaları ve Güvenlik Yönetimi, Yüklenici/Hizmet Veren Kuruluşlar Çalışan Güvenliği ve İSG Yönetimi, İSG Teknolojileri ve Dijital Çözümler, Psikososyal Riskler, Meslek Hastalıkları ve Çalışan Sağlığı, Yangın Acil Durum Yönetimi ve Yangın Planlaması ile Çevresel Riskler ve Sürdürülebilir İSG Politikaları başlıklarında oluşturulan 9 farklı masada düzenlenen çalıştaya 150’nin üzerinde uzman katıldı. Çalıştay yarın da devam edecek.