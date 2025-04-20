Bu yıl 22’incisi düzenlenen Bursa Kitap Fuarı’nda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gazeteci ve yazarlar ile söyleşide buluştu.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘19 Mart’tan 19 Nisan’a Ne Oldu’ söyleşisi, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda düzenlendi. Yazar Birsen Temir Saraç moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gazeteci yazar Necdet Saraç ve Miyase İlknur, konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide, son bir ayda yaşanan gelişmeler, öne çıkan olaylar ve hafızalarda yer eden başlıklar konuşuldu.

“MİZAH BİR ZEKA ÜRÜNÜDÜR DAHA GÜZEL AKILDA KALIYOR”

‘19 Mart’tan 19 Nisan’a Ne Oldu’ söyleşisinde gazeteci ve yazarlarla bir araya geldiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Daha önce yüzde 2 oy aldığımız Yozgat’ta, son yerel seçimde 1006 oy almışız. Bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde, cumhurbaşkanı adayımız yüzde 22, iktidar ise yüzde 75 oy almış. Yerel seçimde iktidar kazanamamış ama 23 yıldır iktidara en çok desteğin verildiği şehirlerden biri olmuş Yozgat. Bugün Yozgat’ta çiftçiler 6 kilometrelik bir kuyruk oluşturdu. Çok yoğun bir kalabalıkla genel başkanımızı karşılayarak, mitingde hem dinlediler hem de destek verdiler. Bugün ki söyleşide yazarlarımız çok güzel konuştu, teşekkür ediyorum” dedi.

Çocukken karikatürler okuduğunu ve o karikatürlerde hep mesajlar verildiğini ifade eden Başkan Aydın, “Çocukluğumda babam, Milliyet Çocuk Dergisi alırdı. Orada çocukken Turan Selçuk’un Abdülcanbaz’ı ilgimi çekerdi. Çok şekilsiz şeyler çizerdi ama orada hep bir mesaj verirdi. Çocukken tuhafıma giderdi, böyle karikatür mü olur derdim. Büyüyünce onun verdiği mesajları, iyiliği, doğruluğu, demokrasiyi, dürüstlüğü daha iyi anladık. Bugün o karikatürler ve verilen mesajlar yok maalesef. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş’in, “Getirin karikatürlerin orijinalini götüreyim Çankaya’ya asayım” dedikleri günlerden, karikatür çizenlere davaların açıldığı, cezaların kesildiği bugünlere geldik. Siyasi mizah inşallah geri gelir. Belki bizleri de çizerler ama olsun önemli değil. Mizah bir zeka ürünüdür” diye konuştu.