Bursa’nın Nilüfer ilçesinde duran trafikte zincirleme kaza anı otomobilin kamerasına yansıdı. Araçların kullanılmaz hale geldiği kazada bir motosikletli ise ölümden döndü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolunda meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu anlarda, kayda alınan görüntüler herkesin yüreğini ağzına getirdi. Arkadan gelen aracın durmayacağını fark eden sürücü, kendini sağa doğru attı. O esnada gelen otomobil önüne kattığı araçları, sürüklemeye başladı. Kameralarda 5-6 aracı hurdaya döndüğü kazada, bir motosikletli de ölümden döndü. Araçların altında kalmaktan son anda kurtulan motosikletli, kendini yolun ortasında oturur vaziyette buldu.

Yaşanan kazanın ardından olay yeri savaş alanı gibi kayda alınırken, herkes yardıma koştu.