Bursa Rotaract Kulübü ile Bursa Serebral Palsi Eğitim ve Rehabilitasyon Vakfı, toplumsal dayanışma ve farkındalık oluşturmak amacıyla örnek bir iş birliğine imza attı.BURSA (İGFA) - Şehrin açık hava atmosferinde düzenlenen film gösterimi, izleyicilere keyifli anlar sunarken önemli bir sosyal sorumluluk amacına da hizmet etti.

Etkinlikten elde edilen tüm gelir, serebral palsili bireylerin eğitim, tedavi ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerde kullanılmak üzere Bursa Serebral Palsi Eğitim ve Rehabilitasyon Vakfı’na bağışlandı. Bursa Rotaract Kulübü gönüllülerinin özverili çalışmalarıyla hayata geçen bu özel gece, gönüllülüğün ve toplumsal duyarlılığın güçlü bir örneğini ortaya koydu.

Bursa Rotaract Kulübü yetkilileri, etkinliğe destek veren tüm katılımcılara teşekkür ederek bu tür projelerin artarak devam edeceğini belirtti. Açık hava film gösterimi, kültürel bir paylaşım alanı sunarken aynı zamanda yardımlaşmanın ve dayanışmanın da en güzel örneklerinden biri oldu.