Bursa’nın tarihi Tophane semtinde 10 yaşlarındaki bir çocuk, bisikletiyle dik merdivenlerden indi. Görenleri hayrete düşüren cesur hareket, çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi. Minik bisikletlinin o anları ise kameralara yansıdı.

Merdivenlerden bisikletiyle sorunsuz şekilde inen çocuk, izleyenlere hem heyecan dolu anlar yaşattı hem de büyük takdir topladı. Olay anında bölgede bulunan vatandaşlardan bazıları heyecanla çocuğun inişini kaydederken, bazıları ise nefeslerini tutarak izledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.