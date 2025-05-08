Adana’nın Kozan ilçesinde kazalara neden olan çevre yolundaki kavşakların yeniden düzenleneceği bildirildi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, çevre yolunda meydana gelen kaza ve trafik yoğunluğunun azaltılması için girişimlerde bulundu.Başkan Atlı ve Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin bu çerçevede toplantı gerçekleştirip Kozan Meslek Yüksek Okulu girişinde bulunan kavşak başta olmak üzere organize sanayi ile devlet hastanesi arası güzergâhta yerinde incelemelerde bulundu. Kazalar ve yoğunluğun yaşandığı kavşaklarda düzenleme yapılmasına karar verildi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı," İlçemizin uzun süredir beklediği çevre yolu iyileştirmeleri için önümüzdeki hafta çalışmalar başlayacak. Özellikle üniversite yolu üzerinde bulunan kavşağı kapatarak kazaları en aza indirmek ve trafik sorunu olmadan düzenlenmesi hedefliyoruz. Kozan’ımız için durmadan, yorulmadan her platformda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.