Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan ‘Bursa Uluslararası Spor Festivali’nin 100 bini aşkın sporcunun katılımıyla düzenlendiğini belirterek, önümüzdeki yıllarda festivali daha kapsamlı bir şekilde düzenleyeceklerini ifade etti.

Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğinde bu yıl ilki yapılan ‘Bursa Uluslararası Spor Festivali’, 2 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında kentin dört bir tarafından düzenlenen spor etkinlikleriyle dolu dolu geçti. 17 ilçede ve 17 farklı branşta yapılan etkinliklerle, okullardan üniversitelere, kardeş şehirlerden gelen sporculardan bireysel katılımcılara kadar 100 bini aşkın katılımcıya ulaşıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin kapanış yemeği programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zorlu, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2 Nisan ile 19 Mayıs arasında 17 ilçede ve 17 farklı branşta 100 bini aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyona imza atan herkese teşekkür etti. 9 kardeş şehirden sporcuların da katıldığı festivalin uluslararası boyutunun da olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Organizasyonun iyi bir şekilde tamamlanmasına katkı sunan tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum. Bu organizasyon, Türkiye’ye örnek olabilecek bir altyapıyı oluşturdu. Önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı halde yapacağımız festival, birçok belediye tarafından örnek alınacaktır. Sonucunda gençlerimiz spor alışkanlığı elde etmiş olacak. Çocuklarımız en az bir spor dalı ve bir sanat dalı ile uğraşmalı. Spor ve sanatla uğraşan gençlerin her alanda başarılı ve iyi bir insan olduğunu görüyoruz. Spor festivalinin bu alışkanlıklar için bir zemin oluşturduğunu da gördük. Sporu, hayatın her alanına yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Uluslararası Spor Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zorlu, Bursa Uluslararası Spor Festivali’ne katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri tarafından festivalin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kişilere plaketleri takdim edildi.